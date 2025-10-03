Florencio Randazzo visitó Zárate

Florencio Randazzo fue funcionario público y político. Formó parte, entre 2007 y 2015, del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

Primero como ministro del Interior de la Nación y más tarde como ministro del Interior y Transporte. Se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio que él preside, “Hacemos Coalición Federal”.

Siembre buscando seguir en la arena política, se le vence su mandato y busca renovarlo por la agrupación “Provincias Unidas”, un partido que propone a gobernadores para generar una amplia avenida del centro; y así evitar la “grieta”.

Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). Ellos son los bastiones que tiene este partido junto a Martín Losteau y el propio Randazzo.

Ahora su aliado local es el ex intendente local, Osvaldo Cáffaro; quien ya se perfila para el 2027 con esta agrupación “federal”.

“Hay que animarse a cambiar, las escuelas y los hospitales se caen a pedazos. Y esta agrupación es algo diferente, hay que votar diferente para tener resultados diferentes”, expresó Cáffaro quien se reconoció aliado a esta nueva agrupación.

Luego de un largo detalle sobre sus logros como ministro kirchnerista, Randazzo explicó que su agrupación una alternativa política que busca superar la polarización política en Argentina.

Y en el marco de la campaña electoral previa a los comicios del 26 de octubre, Randazzo sostuvo que su espacio representa “la única fuerza nueva que va a tener un bloque en el Congreso con gente que tiene sentido común y no quiere destruir a nadie, sino construir un país en el que las cosas funcionen bien”. Su propuesta central se basa en la construcción de un Estado inteligente, capaz de gestionar con eficiencia y establecer prioridades claras en áreas clave como educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura.

El exministro del Interior y Transporte subrayó la importancia de la gestión pública como herramienta transformadora y rechaza tanto el exceso de burocracia estatal como la ausencia del Estado en cuestiones esenciales. “No creemos en el Estado que mide su peso por la cantidad de empleados o regulaciones, ni en un Estado ausente que deja que las desigualdades se profundicen.

Queremos un Estado inteligente, que fi je prioridades claras”, afirmó en un restaurante céntrico ayer en Zárate, luego de una visita a dos empresas del Parque Industrial.

Entre las propuestas concretas, Randazzo destaca la necesidad de bajar la inflación sin afectar el poder adquisitivo de la población, eliminar las retenciones al campo de manera permanente y no solo por motivos electorales, y dejar de castigar a quienes producen para, en cambio, fomentar la generación de empleo.

Además, plantea la realización de grandes obras de infraestructura —como ferrocarriles, puertos y rutas— para mejorar la competitividad y el empleo, recordando su experiencia en la modernización del sistema ferroviario, el DNI, el pasaporte y la tarjeta SUBE durante su gestión en Transporte.

En cuanto a la situación económica, el candidato de Provincias Unidas advierte sobre la falta de un plan productivo y de desarrollo, la ausencia de políticas para el trabajo y el impacto negativo de un tipo de cambio que, según él, perjudica las exportaciones y destruye la industria local.

“No hay plan exitoso con la gente afuera” y que la Argentina necesita una política fiscal coherente, incentivos a la exportación y generación de empleo.