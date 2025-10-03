Se realizó el 43° Ejercicio de Aplicación del Plan de Emergencias del Complejo Nuclear Atucha

El 2 de octubre de 2025 se realizó el 43° Ejercicio de Aplicación del Plan de Emergencia Nuclear de las centrales nucleares Atucha I y II (Complejo Nuclear Atucha) de acuerdo a los planes de emergencia vigentes, con el objetivo de ejercitar la coordinación y el entrenamiento del personal de las organizaciones de respuesta y la práctica de las medidas de protección a población que se encuentra dentro de los diez kilómetros alrededor del Complejo Nuclear.

El simulacro incluyó la participación de los vecinos y las organizaciones de respuesta locales de Lima y Zárate, provincia de Buenos Aires. El Centro Operativo de Emergencia Nuclear (COEN), definido como lugar para la toma de decisiones a nivel local, se conformó en la sede de la Municipalidad de Zárate.

Se desarrolló de acuerdo con lo establecido en las Licencias de Operación de las centrales nucleares Atucha I y II, que determinan que la Entidad Responsable, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), debe realizar el Ejercicio de Aplicación del Plan de Emergencias Nucleares, coordinado en conjunto con la ARN.

También contó con la participación activa de las autoridades locales, instituciones educativas, y la radio local FM Libre 103.1 de Lima que junto al Sistema de Alerta Pública emitieron los mensajes de alerta en las diferentes etapas del simulacro.

Por su parte, la población recibió instrucciones e información sobre cómo aplicar las medidas de protección ante una emergencia nuclear.

EL EJERCICIO DESARROLLÓ LOS SIGUIENTES ESCENARIOS:

Activación y conformación del Centro Operativo de Emergencia Nuclear (COEN), en la sede de la Municipalidad de Zárate; Evacuación de la población por vía terrestre y fluvial, dentro de los tres kilómetros del Complejo Nuclear Atucha, hacia la Base Naval Zárate; Puesta a cubierto en las instituciones educativas dentro de los diez kilómetros del CNA; Reparto de comprimidos simulados de yodo por vía terrestre y fluvial; Control de accesos terrestres y fluvial dentro de los diez kilómetros del CNA; Recepción de evacuados en la Base Naval Zarate; Instalación de portales de detección de radiación de personas y vehículos; Descontaminación de personas y vehículos; Monitoreo de la contaminación interna; Monitoreo radiológico vehicular y a pie en la zona planificada de emergencia.

El ejercicio fue dirigido desde el COEN, ubicado en la sede de la Municipalidad de Zárate, y se desarrolló durante toda la mañana del jueves 2 de octubre de 2025. Comenzó con la simulación de un evento ocurrido en el Complejo Nuclear Atucha, cuya evolución derivó en un accidente, que conlleva a la declaración de una emergencia nuclear y abarca diferentes etapas:

Alerta Verde: implica llevar a cabo la preparación para las medidas de protección y la implementación de las primeras acciones preventivas, como la evacuación de las personas que estén dentro de los tres kilómetros de la central; y la preparación para la puesta a cubierto de las personas que se encuentran dentro de los tres y los diez kilómetros de la central.

Alarma Roja: supone la emisión de material radiactivo al exterior e implica la ejecución de las medidas de protección preparadas en la etapa anterior.

El simulacro concluyó con las tareas de monitoreo radiológico en emergencias que se realizan posteriormente a la emisión de material radiactivo y, por último, se desarrolló una reunión de cierre donde se elaboró una síntesis de los escenarios realizados en el ejercicio.

TAREAS PREPARATORIAS DEL SIMULACRO

Previamente a la realización del simulacro del Complejo Nuclear Atucha, se desarrollaron diferentes actividades con el objetivo de preparar y entrenar a las organizaciones de respuesta, la comunidad educativa y la población sobre las medidas de protección a implementar ante una emergencia nuclear, tales como:

Capacitaciones sobre emergencia nuclear y medidas de protección a tomar a personal de las organizaciones locales que intervienen en la respuesta en caso de emergencia nuclear en el Complejo Nuclear Atucha (mayo y junio de 2025); Capacitaciones sobre medidas de protección en caso de emergencia nuclear a 5000 alumnos y más de 600 docentes y directivos de 28 instituciones educativas de todos los niveles de Lima, Zárate (agosto y septiembre de 2025); Charla abierta a la comunidad en el Centro de Capacitación Dr. Oscar Melillo, destinada a la población de Lima, Zárate y alrededores (24 de septiembre de 2025); Ejercicio de Gabinete preparatorio del simulacro en la Municipalidad de Zárate a personal de las organizaciones locales, provinciales y nacionales que intervienen en la respuesta en caso de emergencia nuclear en el Complejo Nuclear Atucha (25 de septiembre de 2025).

PARTICIPARON DEL EJERCICIO LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES DE RESPUESTA:

Municipalidad de Zárate

Defensa Civil de Zárate

Gendarmería Nacional Argentina

Prefectura Naval Argentina

Armada Argentina

Policía de la Provincia de Buenos Aires

Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires

Policía Federal Argentina

Ejército Argentino

Agencia Federal de Emergencias

Asimismo, estuvieron presentes la Dirección

Nacional de Emergencias Sanitarias (Ministerio

de Salud de la Nación), Vialidad Nacional

y Ferrocarril General Bartolomé Mitre.