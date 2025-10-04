Aprender a usar el celular de forma segura

En una iniciativa que combinó inclusión digital y compromiso ciudadano, el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) abrió sus puertas a la comunidad para brindar una capacitación gratuita sobre el uso seguro del teléfono celular. El encuentro estuvo a cargo de Leonardo Belloso, diplomado en Modernización del Estado y Transformación Digital, quien compartió herramientas prácticas y consejos clave para navegar el mundo digital con responsabilidad.

La jornada, pensada especialmente para adultos mayores y personas con escasa experiencia tecnológica, tuvo como objetivo principal democratizar el acceso a la información sobre seguridad digital.

Desde cómo configurar contraseñas seguras hasta reconocer intentos de estafa por WhatsApp o SMS, Belloso abordó los principales riesgos que enfrentan los usuarios de teléfonos inteligentes y ofreció soluciones simples para prevenirlos.

“El celular es una herramienta poderosa, pero también puede ser una puerta de entrada a amenazas si no sabemos cómo protegernos. Esta capacitación busca empoderar a cada vecino para que use su dispositivo con confianza”, expresó Maria Elena Gallea, Presidente del comité.

La actividad fue abierta a toda la comunidad, sin requisitos previos, y contó con una participación entusiasta de vecinos de distintas edades. El Comité de la UCR se convirtió por unas horas en un aula viva, donde se compartieron experiencias, se resolvieron dudas y se fortaleció el vínculo entre tecnología y ciudadanía.

Además de la exposición teórica, se realizaron ejercicios prácticos en los propios celulares de los asistentes, lo que permitió una comprensión más profunda y personalizada de los contenidos.

Esta capacitación se enmarca en una serie de acciones que el Comité de la UCR viene impulsando para fomentar la modernización y el acceso equitativo a las herramientas digitales. La presencia de Leonardo Belloso, con su sólida formación en transformación del Estado, aportó una mirada estratégica sobre cómo la tecnología puede ser aliada del desarrollo local.

La jornada concluyó con un mensaje claro: el conocimiento digital no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos. Y en ese camino, espacios como este cumplen un rol fundamental.