Desde el Municipio de Zárate ponen a disposición una guía de referencia rápida

La Secretaría de Salud del Municipio de Zárate comunica a los vecinos que se encuentren transcurriendo un momento difícil, y que necesiten del contacto con atención profesional, tanto psicológica, como psiquiátrica, los sitios donde se brinda atención psicológica y psiquiátrica.

En este sentido, el municipio pone a disposición de los vecinos que requieran atención a 10 profesionales distribuidos en diversos puntos del partido de Zárate para atender a los vecinos.

A su vez el equipo de salud mental continúa recorriendo establecimientos educativos del distrito para tratar las diversas problemáticas referidas a esta temática y las herramientas de contención, asistencia y lugares de atención.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El suicidio es un importante problema de salud pública con consecuencias sociales, emocionales y económicas de largo alcance. Se estima que en la actualidad se producen más de 700.000 suicidios al año en todo el mundo, y cada suicidio afecta no solo a quien lo comete, sino también a sus familias y a toda la comunidad. Cada vida importa, y por eso es fundamental hablar del tema con respeto, responsabilidad y sensibilidad.

Desde el municipio acompañamos y trabajamos para construir una comunidad más segura, empática y solidaria sabiendo que no estás solo.

Asimismo, se reiteran las líneas de comunicación disponibles las 24 hs, los 365 días del año: COZ: 442288 / 911. Se recuerda también que, ante una emergencia podés acudir al Servicio de Salud Mental del Hospital Virgen del Carmen.

Hablar de lo que sentimos puede salvar vidas. Si estás atravesando un momento difícil, no lo hagas en soledad: pedir ayuda es un acto de valentía.

SERVICIOS MUNICIPALES GRATUITOS UNIDADES SANITARIAS CON ATENCIÓN PSICOLÓGICA:

– CAPS ALEOTTI: Calle 6 Nº 550

– CAPS B° BOSCH: Rosario V. Peñaloza 1600

– CAPS B° ZÁRATE: Chile 2374

– CAPS COVEPAM: España 2499

– CAPS ESCALADA: El Tala y Yerra

– CAPS FAVALORO: Av. Antártida Argentina 3900

– CAPS PORRES: Pellegrini 1940

– CAPS VILLA CARMENCITA: B. de Irigoyen 1411

INFORMACIÓN DE OPS. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La prevención es posible y requiere del compromiso de todos. Informar de manera adecuada, brindar recursos de ayuda y promover la contención son pasos esenciales para cuidar la salud mental y salvar vidas.

En este camino, los medios de comunicación cumplen un rol central. Su forma de abordar la noticia puede marcar la diferencia y contribuir a una sociedad más empática y solidaria.

Por ello, compartimos las recomendaciones elaboradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el tratamiento responsable de la información vinculada al suicidio.