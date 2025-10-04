El cuartel de bomberos local confirmó que se incendió una vivienda en Pellegrini y Calle 50, en el barrio Los Pomelos, ayer cerca de las 6:30 horas.

Al lugar acudieron de emergencia tres bomberos con un camión hidrante. Si bien la respuesta de los servidores públicos fue rápida, no pudieron evitar las pérdidas totales en el lugar, con un importante daño inmobiliario y un derrumbe de las paredes. No hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.