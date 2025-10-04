Cultura celebra la Primavera en el Parque Urbano

Cultura Celebra Primavera es un evento que comenzó ayer viernes, en el Parque Urbano, y que organiza la Secretaría de Cultura Municipal, para visibilizar a nuestros mejores exponentes de la música y la danza locales en un marco popular, y acompañando a los puestos gastronómicos de la Expo Colectividades, que también se suma a la oferta cultural y turística de la ciudad, este fin de semana.

En el escenario ubicado sobre calle Pellegrini casi Lavalle, se dieron cita ayer en el inicio, los siguientes números artísticos: Caro Medina, Daniel Córdoba Folk, Fusión Latina Femme Bachata, el Chino y la Sonora, la Banda Municipal de Música, que dirige el maestro Javier Lovato, y el Ballet Municipal de Danzas, que dirige la profesora Marina Pertuso, el grupo Vade Roma, Pisando la píldora y Jaritas. Hubo además una clase abierta de tango, a cargo de los profesores Karen Digiovanni y Luciano Cáceres.

Esta tarde sábado desde las 16, 30 hs, subirán al escenario : Aby Sepúlveda, el Ballet de la Sociedad Española a cargo de la profesora Viviana Castagnola, Sabrina Blanco, Jano Solís, el Taller Municipal de Folclore a cargo de Manuela Doyel, la banda Motivos Olvidables, el Ballet Achalay, la banda Arleking, el ballet Alas de mi Patria, que dirige la profesora Silvia Herrera y el cierre estará a cargo de la renovada formación del tradicional grupo zarateño Las Voces del Encuentro.

Un fin de semana para disfrutar en familia juntos a nuestros artistas con lo mejor de la gastronomía y los diferentes tragos de otras colectividades hermanas. Con acceso libre y gratuito, ideal para ir con el mate y llevarse una reposera.