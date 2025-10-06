El Centro de Día Cosmopolita sigue brindando acompañamiento en salud mental

Depende de la Secretaría de Salud del Municipio y ofrece contención y desarrollo a todos aquellos que lo necesiten a través de talleres y otros dispositivos guiados por un equipo interdisciplinario.

El Centro de Día Cosmopolita, que depende de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Salud del Municipio, es un dispositivo de acompañamiento ambulatorio y diurno de tratamiento, a tiempo parcial y modalidad grupal.

Las estrategias de intervención son diseñadas por los usuarios, sus referentes vinculares y el equipo; evaluadas y revisadas periódicamente, también de manera conjunta.

La modalidad de trabajo transita actividades en forma de taller, grupos terapéuticos y jornadas, de frecuencia diaria o semanal; a través de entrevistas individuales, vinculares, familiares y de orientación con los usuarios/as y referentes afectivos; terapias grupales; evaluaciones y admisiones.

Para ello cuenta con un equipo de profesionales de las áreas de acompañamiento terapéutico, trabajo social, terapia ocupacional, musicoterapia, psicología, profesores y talleristas.

Este espacio está especialmente pensado para personas con padecimiento mental y/o consumo problemático, con intervención posterior a una situación de crisis, pero sin criterio de internación. El propósito es facilitar el pasaje desde una internación a la vida cotidiana o prevenir reinternaciones.

Es decir, está destinada a personas con padecimiento mental, que por lo general se encuentra siendo asistida en algún dispositivo/espacio de salud, como por ejemplo tratamiento psiquiátrico, psicológico o antecedente de internación hospitalaria.

Se trata así de un dispositivo orientado al proceso de inclusión social. En este marco, se busca contribuir a la visibilización de los derechos de las personas con padecimiento mental y su desestigmatización; identificar y fortalecer sus recursos; promocionar sus habilidades en función de sus necesidades e intereses; y favorecer su inclusión social mediante el desarrollo de sus habilidades e intereses y el fortalecimiento de su autonomía.

También, identificar e interrumpir procesos de cronificación, deterioro, marginalización y estigma; promover redes vinculares de apoyo; brindar apoyos para la inclusión laboral, educacional, la alfabetización, la realización de trámites, consultas legales y acceso a la justicia, como también para el acceso a la cultura, el arte y la recreación; promover la organización de familiares y usuarios por los derechos en salud mental; y garantizar apoyos para la atención integral de la salud.

Quienes quieran contactarse o realizar derivaciones deberán enviar un correo electrónico a [email protected], detallando nombre, edad, DNI, diagnóstico y motivo de consulta o derivación.

También se puede realizar a través del WhatsApp 15 280170 o bien de forma persona dirigiéndose a la sede situada en Moreno y Becerra, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.