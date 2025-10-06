Exaltación: comenzó taller de Producción y Composición musical

Unos 20 alumnos de diferentes edades, amantes de la música y apasionados por la innovación tecnológica, iniciaron el viernes en la Casa municipal del Joven -Capilla del Señor- , el primer taller de Producción, Composición y Grabación Musical, una vertiginosa iniciativa patrocinada por el Instituto Cultural bonaerense.

Fuentes de la Intendencia exaltacrucense explicaron anoche a LA VOZ que la dinámica propuesta fue planificada para que los asistentes se capacitaran en “oficios artísticos y culturales, potenciando sus intereses de conocimiento y creando nuevas oportunidades laborales”.

El espacio de dictado semanal en la dependencia de calle Moreno, dispone de un centro de grabación con Home Studio, recursos técnicos de última generación, ordenadores con placas de audio y micrófonos de registro profesional, aportados por el apoyo de la Fundación Banco Provincia.

Los voceros puntualizaron que aún quedan vacantes habilitadas en la registración e instaron a los posibles interesados, a no perder una oportunidad única “de mejoramiento, calidad musical y salida de trabajo”.

Casa del Joven: Moreno 446, Capilla del Señor. Teléfono: 2323-581092.