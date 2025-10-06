Trabajos de mantenimiento y recomposición asfáltica a cargo del municipio

En esta oportunidad, se iniciaron los trabajos de reparación en calle 64 del barrio Covepam 8, al tiempo que avanzan las tareas de bacheo de hormigón en las intersecciones de Urquiza y Santa Fe, y en calle Garibaldi al 300. También se llevan adelante labores de bacheo con asfalto en caliente en el ingreso a barrio España, tarea que se realizan a cargo de las cuadrillas de trabajo del corralón municipal dependientes de la subsecretaria de Servicios Públicos.

Por otra parte, se realizó la limpieza del zanjón colector en el camino viejo a Capilla, entre Pellegrini y Larrea, y se trabajó en la colocación de un caño de alcantarilla sobre calle Larrea, a la altura de los barrios Irigoyen y El Gauchito.

Se ejecutan intervenciones sobre de red en la calle Castelli del barrio Artesanía, mientras que en Alférez Pacheco al 2700 se efectúan tareas de mejoramiento de calle. Finalmente, en calle Echeverría se avanza con la recomposición asfáltica.

De esta manera, el Municipio sostiene un plan de acción constante que busca mejorar la infraestructura urbana y optimizar la calidad de vida de los vecinos.