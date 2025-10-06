Renunció Suárez Ogallar a la Secretaría de Gobierno

En las últimas horas de ayer se conoció la renuncia de Ignacio Suárez Ogallar, a la secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Zárate. El decreto de aceptación, que lleva el nro. 492 firmado por el intendente Marcelo Matzkin , alude a que fueron razones personales las que motivaron la decisión de Nacho Suárez. La norma en cuestión le agradece la dedicación con que llevó a cabo su cometido, con el que se logró -dice el decreto- “de manera decisiva la coordinación de las distintas áreas”.

Las funciones del secretario renunciante recaerán, en lo sucesivo y en forma provisoria, en la persona de Juan Ignacio Novelli, ya que el decreto indica que lo es “hasta tanto se proceda a la designación de un nuevo titular del área.”

Juani Novelli Nacho Suárez