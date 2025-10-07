El doctor Pablo Terrens disertó en la Casa del Docente

Como un verdadero profesor, el reconocido médico psiquiátrico Pablo Terrens, inició su clase con un ejemplo acorde al tema a tratar; “El cerebro es como un jardín que debemos cuidar incentivando las flores y desechando malezas”.

Envejecer es una etapa natural de la vida, una fase llena de sabiduría y de experiencia pero puede venir acompañada de desafíos en cuanto a la salud física y mental.

En este sentido, el profesional aconsejó distintos aspectos a tener en cuenta para lograr inspiración en el “día a día”.

“El sueño es el gran reparador, el movimiento, los ejercicios moderados, la dieta natural, las actitudes positivas, desterrando lo que muchas veces ordena el cerebro (especialista en eso), la socialización, la creatividad y las actividades intelectuales”, enumeró el médico. Terrens, con sus ejemplos acertados y amplias pero didácticas explicaciones, compartió junto a las presentes un espacio íntimo y terapéutico de encuentro y diálogo.

Finalmente, el cierre de la charla fue que “la edad es sólo un número y que el envejecimiento también puede ser saludable”.