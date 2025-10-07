El quirófano móvil del Municipio estará en Barrios Unidos

El quirófano móvil del Municipio continúa recorriendo la ciudad y la semana próxima estará en Barrios Unidos, informaron desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis.

Los vecinos del lugar que quieran castrar a sus mascotas tendrán que solicitar un turno este jueves 9, de 9 a 11 horas, en la sociedad de fomento del barrio Villanueva, situada en San Lorenzo 982.

Personal de Zoonosis también aplicará vacunas contra la rabia. Será el lunes 13 y martes 14, de 8 a 12:30, por orden de llegada.