Entregaron las becas Roberto Rocca

Estudiantes de Campana y Zárate fueron reconocidos por su excelencia académica en una nueva entrega de Becas Roberto Rocca. Se trata del programa educativo de más larga trayectoria de Tenaris y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, y que tuvo su acto de entrega de medallas y diplomas en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) de Campana.

El acto tuvo comienzo ayer a las 16hs, en la sede de la Escuela Técnica, de Colectora Sur 2525, de Campana, y participaron de la entrega el CEO del Grupo Techint, y los intendentes de Zárate Marcelo Matzkin y de Campana, Sebastián Abella.