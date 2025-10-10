Exitosa jornada de capacitación para ONGs y entidades intermedias

La Municipalidad de Zárate, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, llevó adelante una jornada de capacitación para organizaciones sociales, con una amplia convocatoria y una destacada participación de más de 140 dirigentes pertenecientes a uniones barriales, sociedades de fomento, clubes deportivos, comedores comunitarios, centros culturales y asociaciones civiles del Partido de Zárate.

El encuentro se desarrolló en un marco de gran entusiasmo y compromiso institucional en donde los asistentes pudieron fortalecer sus conocimientos sobre los procedimientos administrativos, la formalización jurídica y las herramientas de gestión que permiten mejorar el funcionamiento de sus entidades.

Además, los representantes de las distintas organizaciones del Partido de Zarate, compartieron experiencias, intercambiaron inquietudes y valoraron positivamente la iniciativa del municipio por brindar un espacio de formación, acompañamiento y fortalecimiento institucional.

Los participantes recibieron certificados de participación, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de cada dirigente comprometido con el crecimiento de su comunidad.

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad, destacaron “la gran empatía y receptividad con la que fue recibida la propuesta por parte de las entidades intermedias”, y reafirmaron el compromiso del municipio de continuar trabajando junto a las organizaciones locales en el fortalecimiento del tejido social del partido de Zárate.