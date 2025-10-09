Matzkin anunció nuevas obras y continuidad de las que están en marcha

Ante la llegada del verano y con el fi n de minimizar los problemas que acarrea la falta del fluído, y toda vez que la cuestión del agua es una deuda de las distintas administraciones para el vecino zarateño, tanto el intendente Intendente Marcelo Matzkin y su Jefe de Gabinete, hoy también a cargo en forma interina de la Secretaria de Gobierno, Juan Ignacio Novelli, recorriendo vecinos afectados casa por casa y referente barriales.

Ayer, como ya lo había realizado el día previo en la conferencia mensual habitual de prensa en el palacio Municipal, Marcelo Matzkin y el titular de ENDEZA, Alejandro Sanmartin, dejaron claro algunos puntos que son de interés para la ciudad, como por ejemplo el programa de servicio de abastecimiento de agua y al respecto el Intendente dijo que “Trabajamos desde el inicio de la gestión en más de 16 pozos nuevos que aportan agua a la red”.

Matzkin, también se dirigió a los vecinos, junto al presidente de ENDEZA informando los trabajos que se realizan en la ciudad, y comunicando la proyección de ENDEZA para lo que queda de 2025 y adelantando la planificación para 2026. En concreto se informó que “El vecino tiene que tener la tranquilidad que desde aquí hasta diciembre vamos a seguir trabajando para que Zárate tenga un mejor servicio de agua potable. Entramos en época de calor, la ciudad arrastra un importante déficit con el agua. El agua es uno de nuestros ejes fundamentales. Instalaremos 6 Pozos nuevos de agua de acá a diciembre para poder darle más presión a zonas que históricamente no tuvieron presión, una de ella es el centro. El centro de la ciudad hoy tiene 200 gramos de presión, con nuevas inversiones buscamos que se llegue a 500 gramos de presión para que en el verano se pueda llenar el tanque de cada domicilio de la zona urbana, y por supuesto continuar los esfuerzos que venimos desarrollando en los barrios. Trabajamos desde el inicio de la gestión en más de 16 pozos nuevos que aportan agua a la red, además de trabajar en la red de Villa Massoni, recambio de la red de Villa Fox, entre otras acciones, en una gran tarea que viene realizando ENDEZA. Este no será el mejor verano en materia de agua, pero será mejor que el año anterior”.

Matzkin agregó que “el verano de 2027 será la entrada a una solución definitiva al problema, trabajamos por eso, hacemos una gran inversión para lograrlo. Hacemos todo lo que tenemos que hacer para tener un mejor servicio. Endeza ha tomado un enorme desafío que nadie quería tomar y está dando vuelta la situación en la cual nos encontrábamos, agradezco profundamente a Endeza”, finalizó Matzkin.

Por su parte el presidente de ENDEZA, Alejandro Senmartin, manifestó: “Estamos presentando un programa de servicio de abastecimiento de agua para el verano y temporada 2025- 2026. Se trata de una proyección de lo que sabemos que vamos a poder solucionar, pero también datos de lo que conocemos que tenemos que continuar ejecutando en zarate y lima en cuanto a la solución final que creemos que llegará antes del 2027”.

Respuesta inmediata al Usuario: Al ser consultado el responsable de ENDEZA, puntualizó:

“Cuando los usuarios se comunicaban con nosotros, nos hablaban de que sabían que la situación en la que se encontraban era de años.

Nosotros decidimos terminar con eso, aceptar el problema de años y cambiarle la realidad al vecino. No se trata de una tarea sencilla, hemos encontrado un sistema detonado en aguas y cloacas. Somos un auxiliar del intendente que trabajamos dentro de la municipalidad, pero que tenemos por ser un Ente, una situación específica de velocidad en la toma de decisiones, queremos aclarar que en ningún momento se privatizó el agua, eso es un falso concepto, agua y cloacas siguen dependiendo de la municipalidad, nosotros somos el ente municipal de desarrollo de Zárate.

Son miles de millones de pesos que invierte el vecino de Zárate a través de la intendencia, pagando sus tasas, pagando su boleta, todo ese dinero se reinvierte en una nueva estructura de la ciudad”.

Acciones realizadas y atención al vecino:

Alejandro Senmartín, realizó un balance informando al vecino como debe llevar adelante su reclamo, y expreso las tareas concretas impulsadas por ENDEZA. “Cuando nos hicimos cargo no había atención al vecino, no había forma de reclamar, hoy con respuestas que le pueden gustar o no al vecino pudiendo dar soluciones rápidas muchas veces y con otro tratamiento en otras oportunidades el vecino cuenta con una contención la atención funciona ahora en ENDEZA en el Ex edificio Witcell, hemos crecido, atendemos al público en el edificio, tenemos un numero de WhatsApp donde se puede llamar durante todo el día de lunes a viernes, un numero de emergencia de 24 hs. Nosotros hemos encontrado barrios con falta total de agua como Covepam 6, allí se hizo el pozo, cuenta con bomba 30 HP, hoy los vecinos tienen agua, ese pozo cuenta con telemetría y control a distancia. Los pozos que trabajamos se controlan por sistema automático desde una central de bombeo. Villa fox también levantará el servicio de manera significativa, el nuevo pozo en Las Violetas, allí también pudimos resolver el problema, al igual que en Saavedra y Bosch, pudimos dividir el servicio en esas zonas, lo mismo con el pozo ubicado en calle España, frente a la bloquera que ha levantado el servicio en ese sector, el pozo en calle Juan B. Justo, entre otros. Son 11 pozos que están dando un gran resultado en la presión, el sistema de Zárate, es un anillo que está en el 038 camino a lima donde los pozos trabajan en los barrios, cuando la electricidad de corta y el acueducto se deprime por la salida de funcionamiento es cuando se entra en los colapsos. Hemos hecho obras para evitar esos colapsos, salvo que haya falta de energía, tenemos un gran trabajo con Cooperativa Eléctrica en el día a día, cosa que no se había logrado nunca y ellos están al pie del cañón con nosotros en caso de la salida de servicio de un pozo”.

Contactos ENDEZA:

Atención al Vecino: Solo Whatsapp Lunes a viernes, de 08:00 a 19:00- sábados de 08:00 a 13:00 (operador directo)

Emergencias: 03487-639059, de sábados 13:00 a lunes 08:00, lunes a viernes de 19:00 a 08:00 y feriados 24 hs- operador directo.

Correo: [email protected]

Página web: www.endeza.gob.ar

Atención al público presencial en Esmeralda 710 ex edificio Witcell.

Los vecinos también pueden acceder a un turno con día y horario a elección mediante la turnera en la página web mencionada anteriormente.