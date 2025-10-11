Celulosa Argentina: Matzkin recibió a trabajadores

Durante el encuentro con el Intendente Matzkin, se planteó, además, un esquema de intervención del estado municipal para acercar posiciones que minimicen los inconvenientes que vienen viviendo en la defensa de sus puestos de trabajo.

Es de público conocimiento que operarios de la planta Celulosa Argentina en Zárate atraviesan una difícil situación relacionada a denuncias de falta de trabajo, suspensiones, falta de pago de salarios, ausencia de aportes jubilatorios y de obra social.

La empresa anunció que esta semana pagará los salarios

La histórica papelera Celulosa Argentina, con más de un siglo de trayectoria y ubicada en Zárate, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia.

La incertidumbre domina los pasillos vacíos de las plantas de Celulosa Argentina, donde los trabajadores llevan más de dos meses sin cobrar sus salarios y desconocen cuándo volverán a producir.

A pesar del reciente cambio de dueños —la firma fue vendida por apenas un dólar al empresario Esteban Nofal— y la aprobación del concurso preventivo para reestructurar una deuda de US$ 128 millones, las operaciones permanecen totalmente paralizadas.

En tanto, las plantas de Zárate (Buenos Aires) y Capitán Bermúdez (Santa Fe) solo mantienen guardias mínimas de mantenimiento, mientras el resto del personal continúa de licencia forzada.

“Estamos en una situación desesperante. No cobramos las quincenas ni los aumentos paritarios acordados. Queremos trabajar, pero nadie nos dice cuándo va a arrancar la producción”, expresaron desde la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, que agrupa a los trabajadores de la compañía.

La situación crítica de Celulosa Argentina no es nueva. En mayo, la compañía entró en default y en junio presentó una propuesta de reestructuración de su deuda, que todavía no logró cerrar con todos los acreedores. Entre los reclamos judiciales figura un pedido de quiebra presentado por la empresa Tecmaco Integral, por una deuda de $17 millones por servicios impagos.

Según el último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la papelera registró pérdidas por $172.634 millones al 31 de mayo, con una caída del 44% en los ingresos interanuales y un patrimonio neto negativo.

Los trabajadores, con años de servicio en la empresa, temen que la prolongada paralización derive en despidos masivos o cierre definitivo.

“Nos preocupa que la venta se haya hecho por un dólar. No queremos que sea el primer paso hacia el vaciamiento”, advirtieron desde la base gremial.

Mientras tanto, la nueva conducción encabezada por Nofal sostiene que busca “recuperar el equilibrio financiero y asegurar la continuidad operativa”. Pero para los obreros, la urgencia es otra: volver a cobrar y a trabajar.

La Federación de Papel acompaña las protestas de los empleados, que marcharon hacia el municipio en busca de respuestas y ahora son los propios concejales quienes se solidarizaron con los trabajadores, exigiendo el cobro de sus salarios y el freno a medidas que atenten contra ellos.

Finalmente en una reciente audiencia celebrada en La Plata, los trabajadores recibieron los anuncios de que la firma abonará los sueldos adeudados la semana entrante.

No obstante, los trabajadores seguirán movilizados y en alerta.