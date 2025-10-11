Firma Convenio de colaboración Institucional entre el Municipio de Zárate y la Cámara Pastoral

El encuentro se realizó durante el mediodía de este jueves, y fue presidido por el Intendente Municipal, Marcelo Matzkin, el presidente de la Cámara Pastoral de Zárate, Nicolás Vega, e integrantes de la Institución.

La firma del mencionado convenio está directamente relacionada a generar un marco de cooperación entre las partes, con el objetivo de establecer una sólida agenda de colaboración permanente, con el foco puesto en la articulación e implementación de programas específicos, tales como: rehabilitación en adicciones, atención y acompañamiento a personas en riesgo de suicidio, refugio para personas en situación de calle durante los meses de invierno, actividades destinadas a la niñez y la familia, y diversas acciones de carácter social.