Ganó Independiente y quedó muy cerca de la clasificación a la Liga Federal

Anoche jugando de visitante, en Villa Constitución, Independiente logró un claro y contundente triunfo ante Riberas del Paraná por 112-56.

De ésta manera al “rojo” le alcanzará con ganar uno de los dos partidos que aún debe jugar (contra Sacachispas de visitante y con Náutico de local) para asegurar la clasificación a la Liga Federal ’26.

Mateo Apalategui (Independiente) anoche convirtió 9 puntos.