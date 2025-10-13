Más de ocho mil personas fueron protagonistas de la 10K Tenaris

En la mañana de ayer y a pesar de no contar con el acompañamiento del clima, se llevó a cabo una nueva edición de la Maratón 10k Campana Tenaris 2025, competencia que contó con una masiva concurrencia de atletas de la zona, distintas partes de la Provincia de Buenos Aires y del país como era de esperar que volvieron a llenar de color a la ciudad de Campana, en un marco de solidaridad y de una gran fiesta deportiva.

La carrera, que dividida en dos partes, una competitiva de 10 kilómetros y otra recreativa de 3km de recorrido, tuvo nuevamente como horario de largada a las 9 horas desde Luis Costa y Balcarce frente al Campito de Siderca y en cuanto a la clasificación 10K General la misma fue liderada por David Fernández de Grand Bourg (Malvinas Argentinas) con 33m 05s y Silvana Hernández (del Club Ciudad de Campana), completando el podio Braian Farías de la Asociación Atlética Yaguareté de Lanús en el segundo lugar y tercero finalizó Facundo Varela de Campana, mientras que en 3K cruzaron la meta primero Franco Carlos y Karen Fernández ambos de Malvinas Argentinas.

De esta manera y a pesar de las condiciones del tiempo con una llovizna que acompañó todo el desarrollo de la competencia, Campana celebró otra edición, la vigésima luego de su comienzo en el año 2004 de lo que es una verdadera fiesta del deporte que solo se interrumpió por la pandemia de COVID 19, una de las carreras de mayor convocatoria del corredor de la zona norte, lo que quedó demostrado una vez más en la competencia de ayer, que contó con más de 8.000 personas quienes participaron junto a sus familias y amigos, y con una meta por partida doble, la de superarse y también ayudar a la comunidad.

“Tenemos otra vez récord absoluto de participantes. Ha sido una fiesta, toda la gente disfrutó muchísimo.

Este es un evento de Tenaris para su comunidad, para la familia de Campana y Zárate, y también para nuestros colaboradores, una iniciativa que esperamos mantener y que se siga repitiendo el año próximo”, expresaron desde la organización.

En esta nueva edición realizada ayer con otra gran convocatoria, se mantuvo el mismo circuito que cuenta con cambios desde el año anterior.

Desde las primeras horas de la mañana, el Campito de Siderca amaneció con un intenso movimiento, desde el comienzo de la llegada de los primeros atletas a pasar a retirar su camiseta, tanto para los 3K recreativos y para los 10K competitivos.

Ya media hora antes del inicio de la carrera, desde el escenario anunciaron el inicio de los trabajos de precalentamiento, que fueron encabezados por entrenadores a cargo del área de Deportes de la Municipalidad.

Y luego la carrera arrancó en horario puntual (9 am), con el pasar de miles de atletas y personas por las calles de la ciudad.

En cuanto al recorrido en sí, los 3k llevaron a los atletas por cercanías del barrio Dálmine viejo, el Hotel Siderca, el Jardín de Infantes N°1 y los históricos chalets de los ingleses, mientras que los participantes de la competencia principal de los 10k fueron recorriendo lugares emblemáticos de la ciudad como el Palacio Municipal, la plaza principal “Eduardo Costa”, el Parque Urbano “Roberto Rocca”, la Catedral Santa Florentina, la avenida Agustín Rocca y la nueva estación de trenes, entre otros.

Fue una gran carrera, con una destacada organización como sucede año a año, incluyendo un amplio dispositivo de seguridad y de tránsito, servicios de emergencia y puestos de hidratación.

La 10K Tenaris contó con la organización de la Empresa Tenaris en forma conjunta con el Club de Corredores de Buenos Aires, y también con la colaboración por parte de la Municipalidad de Campana, Dirección de Tránsito, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Bonaerense y Bomberos Voluntarios de Campana.

La competencia abarcó dos categoría, una recreativa (de 3 kilómetros) y otra competitiva (de 10 kilómetros). Una maratón que contó con el apoyo de los atletas. En la imagen, Miriam Nuñez David Fernández ganador de la competencia 10K en caballeros. Silvana Hernández ganadora de la competencia 10K en mujeres En la edición de ayer hubo récord de participantes.