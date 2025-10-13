Media sanción para frenar la privatización de las centrales nucleares, se incorporó el proyecto de Propato a la Ley de Emergencia en CYT

Mientras el presidente realiza estos anuncios, el ritmo en el Congreso Nacional es distinto ya que existe una fuerte resistencia legislativa a aprobar privatizaciones en empresas que son consideradas “estratégicas” y, al mismo tiempo, a la ayuda económica proveniente del gobierno de Donald Trump le asignan un carácter de “alineamiento geopolítico” que no están dispuestos a convalidar. Por caso….

El artículo 9 de la Ley de Emergencia en Ciencia y Tecnología incorpora el espíritu del proyecto presentado por la diputada nacional Agustina Propato en 2024, que proponía proteger las centrales nucleares argentinas como bien público estratégico, asegurando su carácter inenajenable y evitando que puedan ser vendidas, transferidas o utilizadas como garantía financiera sin autorización del Congreso.

Propato destacó que esta incorporación reconoce la relevancia estratégica de las centrales nucleares, reafirmando la necesidad de que la Argentina continúe consolidándose como referente mundial en tecnología nuclear y asegurando la seguridad energética de la nación.