El CICACZ realizó un nuevo muestreo de calidad de agua

El Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente realizó la toma de tres muestras en el partido de Zárate y tres muestras en Campana, con el objetivo de evaluar diversos parámetros fisicoquímicos y biológicos que permiten conocer el estado actual del río y su evolución a lo largo del tiempo.

Estos muestreos periódicos constituyen una herramienta fundamental para contar con información técnica confiable y actualizada, que sirve de base para la toma de decisiones y para el fortalecimiento de políticas de preservación ambiental en la región.

Una vez completado el análisis de laboratorio, los resultados estarán disponibles para toda la comunidad en la página web del Comité: www.zcax.com.ar, reafirmando el compromiso del CICACZ con la transparencia y la comunicación abierta de la información ambiental.

El Comité está integrado por empresas radicadas en la región que trabajan de manera conjunta en la prevención, el monitoreo y la gestión responsable del ambiente.

Esta articulación interindustrial constituye un ejemplo de sinergia y cooperación entre el sector productivo, que permite alcanzar resultados sostenibles a través del intercambio de experiencias, la optimización de recursos y la implementación de buenas prácticas ambientales compartidas.

De esta forma, el CICACZ continúa consolidándose como una institución referente en materia ambiental en la región de Campana y Zárate, promoviendo la responsabilidad social y ambiental de las industrias y fomentando una relación equilibrada entre desarrollo productivo y cuidado del entorno natural.

Actualmente las empresas que integran el CICACZ son: Archroma S.A., Asoc. de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, Alpek Polyester Argentina S.A.; Bunge Argentina S.A., Bayer S.A.; Cabot Argentina S.A.I.C., Honda Motor de Argentina S.A., Holcim Argentina S.A., Linde, LTM Ailinco, Masterbus, Nucleoeléctrica Argentina S.A., Odfjell Terminals Tagsa S.A., Pampa Energía S.A., Pan American Energy, Petromining, Recovering S.A., Tenaris Siderca S.A.I.C., Termoeléctrica Manuel Belgrano, y Toyota Argentina S.A.