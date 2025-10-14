El Municipio continúa ampliando el plan integral en Barrio 6 de Agosto

Durante los últimos días se realizó el badén de Hormigón en la intersección de Mitre y calle 10, con esta acción se logrará una significativa mejora en el escurrimiento de agua en la zona.

Esta tarea se suma a la batería de acciones municipales en el barrio ,entre las cuales se destacan; el mejoramiento de accesos, reparación integral de calles que esperaban intervención desde hacía años, y tareas de reparación y recambio de luminarias.

Hoy firme decreto para licitación de obras de mantenimiento de calles no asfaltadas. Todo vecino en el 2026 tiene que ver las máquinas municipales al menos una vez por mes en su cuadra. Es nuestro compromiso que en Zárate cada año se viva mejor.

Fue publicado ayer, en la red social X, en la cuenta del intendente Matzkin.