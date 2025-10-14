Independiente enfrenta a Boat Club en el inicio de la fecha del Torneo Clausura

Esta noche, desde las 21 horas y en el gimnasio “Omar Olguin” se enfrentaran Independiente y Campana Boat Club en el inicio de la séptima fecha del Campeonato Clausura de Primera División “A” que organiza la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana.

Independiente es el único puntero del torneo y enfrentará a Campana Boat Club que llega con una seguidilla de tres triunfos en fi la.

ASI SEGUIRA EL TORNEO DURANTE LA SEMANA

Durante la semana se jugarán dos encuentros más. Defensores Unidos recibirá a Náutico San Pedro, en Villa Fox, mañana a las 21 horas.

El domingo jugarán Náutico Zárate y Ciudad de Campana a partir de las 20 horas en el gimnasio “Jorge Giovagnoli”.

EN PRIMERA “B”

En el Torneo Clausura de Primera “B” (ascenso) jugaran Atlético (Baradero) e Ingeniero Raver (Los Cardales) el domingo a las 20 horas.

Franco Marrone (Independiente) marcado por Nicolas Montero (Boat Club). Esta noche volverán a enfrentarse por el Torneo Clausura de primera división.