10K Tenaris: La carrera más convocante del Norte Bonaerense tuvo gran ritmo y color

Con más de 8.500 atletas, la 10K Tenaris tuvo gran ritmo y color.

A 20 años de su primera edición, la competencia se posiciona como la carrera más convocante del corredor norte bonaerense y una cita ya obligatoria para destacados deportistas del running.

Esta vez, la carrera tuvo a la llovizna como condimento, aunque la temperatura fue la ideal para favorecer el desempeño de los corredores y corredoras que surcaron con energía y motivación las calles de Campana.

Tenaris tiene un fuerte vínculo con su comunidad.

“El éxito de esta carrera radica en ustedes, que participan cada año. En esta oportunidad, fuimos más de 8.500 los inscriptos, y entre todos recolectamos más de 10 mil kilos de alimentos no perecederos que vamos a entregar a asociaciones benéficas de la zona.

Gracias a todos por participar y los esperamos de nuevo el año que viene”, expresó Andrea Previtali, presidente de Tenaris para Cono Sur, tras el cierre de la carrera.

Iara Lombardi, participante del certamen La Voz Argentina y vecina de Campana, había cantado minutos antes desde el escenario principal.

Pasadas las 6 de la mañana, el Campito de Siderca comenzó a llenarse de color. Luego de buscar su remera y número de corredor, los y las atletas se convocaban en el parque para disfrutar del amanecer y encontrarse con familia, amigos y colegas del trabajo.

Hubo equipos de running que instalaron sus carpas y banderas, así como entidades de bien público que compartieron su labor solidaria con la comunidad. Minutos previos a la largada, los ejercicios de pre-calentamiento estuvieron a cargo de la secretaría de deportes del Municipio y liderados por trainers especializados desde el escenario principal.

La carrera inició a las 9 con un aluvión de remeras rosa (la indumentaria de los 3K) y celeste (10K). El recorrido llevó a los y las participantes por sitios icónicos de Campana como el Hotel Siderca, Palacio Municipal, la plaza Eduardo Costa, el Parque Urbano Roberto Rocca, la avenida Agustín Rocca, la vieja estación de ferrocarril y el corredor de la calle Luis Costa. Hubo postas de hidratación ubicadas estratégicamente y en la meta. Todo el circuito contó con operativo de seguridad y cierre de calles que garantizó la seguridad de los corredoras y corredores en todo momento.

Los Ganadores

En la clasificación 10K General, los ganadores resultaron Alexis Fernández entre los hombres y Florencia Koutsovitis entre las mujeres.

Por su parte, Facundo Varela y Silvana Hernández se quedaron con la clasificación 10K comunidad.

SOLIDARIDAD CON ENTIDADES BENEFICAS

Los 10 mil kilos de alimentos no perecederos recolectados durante el proceso de inscripción serán entregados a las siguientes instituciones: Panza Llena Corazón Contento (Barrio Dignidad Campana), Puerta de Esperanza (Barrio Las Praderas, Campana), Hogar de Día Ebenezer (Barrio La Josefa, Campana), CreSiendo (Barrio San Cayetano, Campana), Obra Don Bosco (Zárate), Casa de Día Padre Aníbal (Campana, Barrio Los Nogales), Cáritas Parroquial San Vicente de Paul (Campana, Barrio Ariel del Plata).

En tanto, las escuelas secundarias técnicas N°2 ‘Juana Azurduy’ de Campana y N°2 ‘Tomás Espora’ de Zárate fueron reconocidas por mayor número de estudiantes inscriptos.

Cada una se llevó un kit completo de elementos para la práctica de deportes.

La 10K Tenaris fue un evento organizado por Tenaris con apoyo del Club de Corredores de Buenos Aires.

La carrera tuvo además el acompañamiento del Municipio de Campana -a través de la Secretaría de Prevención Ciudadana-, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Cruz Roja Argentina.

Estos fueron los podios:

10K General masculino

1-Alexis Fernández

2-Brian Farias

3-Néstor Cabrera

10K General femenino

1-Florencia Koutsovitis

2-Marina Cosci

3-María Belén Rivera

10K Comunidad masculino

1-Facundo Varela

2-Ramón Ortiz

3-Renzo Cespedes

10K Comunidad femenino

1-Silvana Hernández

2-Mariela Portillo

3-María Florencia Mingues

10K Tenaris masculino

1-Marcos Arévalo

2-Mauricio Villavona

3-Juan Fernández

10K Tenaris femenino

1-Micaela Calicchio

2-Agostina Arrúa

3-Natalia Extremadouro

10K atletas especiales masculino

1-Braian Giménez

2-Ezequiel Sandez

10K atletas especiales femenino

1-Sonia Cantero Peña

3K general masculino

1-Franco Carlos

2-Airton Di Francisco

3-Carlos Pedraza

3K general femenino

1-Karen Fernández

2-Yamila Benitez

3-Rosario Panno

3K Tenaris masculino

1-Juan Carlos Calveira

2-Rodolfo Visintin

3-Fernando Gorocito

3K Tenaris femenino

1-Valentina Marchionni

2-Lucía Navarrine

3-Agustina Maurizio