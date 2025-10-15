Vuelco y choque de camiones en Ruta 9

Ayer en horas de la mañana, antes de las 9 am, se produjo el vuelco de un camión en la Ruta Nacional 9, un kilómetro antes del acceso al Camino al Parque Industrial.

No hubo que lamentar heridos. El camión quedó en el cantero lateral, entre el carril a Rosario y la Colectora Este.

Mientras tanto, por la tarde se produjo un choque y vuelco entre dos camiones, tambien en la Ruta 9, pero a la altura del kilómetro 84. Uno de los camiones quedó en el zanjón lateral.