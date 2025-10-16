Trabajadores rechazaron la privatización de Atucha

Una de las primeras voces en contra, y una de las primeras que surgió a nivel local, fue en la conferencia de prensa que mantuvieron los gremios el lunes pasado, en el Sindicato de Luz y Fuerza local. Allí fueron claros, “vienen por el plutonio”.

Así de directos fueron los gremialistas de Luz y Fuerza, que trabajan en las centrales nucleares, para referirse al arribo de intereses norteamericanos.

Ayer se convocaron, tal como habían anunciado en la conferencia de prensa del día lunes, en la rotonda de acceso a nuestra Ciudad para expresar su rechazo a la privatización de las centrales nucleares.

Argentina es la punta del continente, y a raíz de su enclave geopolítico adquiere un interés manifiesto de potencias mundiales desarrolladas con gran poderío militar y con la necesidad de tener presencia y control en un nuevo mundo multipolar.

La provincia de Buenos Aires es la más numerosa en cantidad de habitantes, con una extensión enorme, muy dependiente de la agricultura y con una clara salida al mar.

Zárate es un enclave estratégico en este contexto internacional, nacional, provincial y de ultramar. Es el extremo de la hidrovía antes de que el Paraná se abra al delta y es la coronación de todo el comercio litoraleño.

En base a tal situación privilegiada no es casualidad que haya una Base Naval, sede del Área Naval Fluvial (ANF) y del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 con una misión clara; trullar y controlar los cursos de agua del país, tomando como jurisdicción gran parte de los ríos de la cuenca del Plata, incluido el Río de la Plata. El Paraná es visto como vía de navegación y reservorio de agua.

Aparte, Zárate cuenta con dos centrales nucleares operativas para el país, Atucha 1 y 2. Con dos edificios gigantes donde se almacenan los combustibles nucleares quemados, plutonio.

El insumo básico de la industria armamentista nuclear. Por su enclave, su vía navegable, su agua y la industria nuclear, Zárate es un punto único en el país.

Mediante Decreto, y sin pasar por el Congreso, el presidente Milei aprobó la “Operación Tridente”, que permite a soldados de Estados Unidos realizar ejercicios militares en 3 bases navales de Argentina, Tierra del Fuego, Mar del Plata y Puerto Belgrano.

En tanto, la Armada de Estados Unidos enviaría una dotación del equipo Navy Seal, una de sus unidades militares mejor equipadas.

El gobierno de Milei recalca que la participación de Argentina en la Operación Tridente “señala su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejorando su reputación como socio, y ayudando a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones multinacionales”.

“Yanquis go home” Una de las primeras en reaccionar a la medida de Milei fue la diputada zarateña Agustina Propato, de activa participación en la oposición a la privatización de la Hidrovía y de la Central de Atucha por considerar que exceden el tema económico e incursionan en lo geopolítico.

También el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien advirtió que “Tierra del Fuego AeIAS (Antártida e Islas del Atlántico Sur) no es moneda de cambio para sus fi nes electorales. Es la puerta de entrada a la Antártida, es el territorio que protege nuestra reivindicación sobre las Malvinas y sobre todo, es nuestra casa. No vamos a permitir que se use para fines que vulneren nuestros derechos y nuestra historia. No se lo vamos a permitir.

Vamos a ponerle un freno. No vamos a entregar nuestra soberanía”, dijo en un comentario el intendente de la ciudad fueguina.