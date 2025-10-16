Agustina Propato acompañó el reclamo de trabajadores en la rotonda: “el gobierno lleva adelante un plan de desnacionalización”

En la tarde de este miércoles, la Diputada Nacional de Fuerza Patria, Agustina Propato acompañó a los trabajadores nucleados en más de 30 sindicatos que se manifestaron en defensa de los puestos de trabajo y en rechazo a la privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina en la “rotonda de la dignidad”.

Propato definió que como consecuencia de las políticas del presidente Javier Milei, los argentinos están sumergidos en “caos y urgencia” que son componentes del “plan de desnacionalización” que lleva a cabo el Gobierno Nacional. Vale recordar que la legisladora nacional presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca derogar el Decreto N° 695 que busca privatizar las Centrales Nucleares.

“La única forma de derogar el Decreto 695 es el 26 de octubre, llenando las urnas, cuidando los votos de los argentinos que quieren una argentina poderosa, con desarrollo, con crecimiento, con 46 millones de argentinos adentro viviendo dignamente” remarcó Propato e insistió “el 26 tenemos que decirle a este gobierno con fuerza y contundencia que por acá no van a pasar”.

Por último relató “Patricia Bullrich pidió a los ciudadanos que voten buscando el águila, pero nosotros le decimos que no, que cuando votemos vamos a buscar la bandera celeste y blanca” concluyó.