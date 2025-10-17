Avanza la reconstrucción de la Casa de los Costa: finalizó el proceso de anastilosis de las columnas

El Municipio sigue adelante con el proceso de reconstrucción de la Casa de los Costa, donde en los últimos días se completó el proceso de anastilosis de las columnas.

Se trata de una técnica de restauración arqueológica que permite devolver estabilidad a estructuras antiguas utilizando sus materiales originales.

El trabajo se realizó sobre las columnas que aún permanecían en pie, aunque sin una base firme. Por eso, para garantizar un proceso respetuoso con el valor histórico, la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana convocó a un arqueólogo especializado que brindó asesoramiento técnico durante todas las etapas.

Las columnas fueron cuidadosamente desarmadas e inventariadas, registrando cada una de sus piezas. Luego se reconstruyeron empleando la misma técnica y los mismos materiales originales, logrando recuperar su forma y solidez sin alterar su esencia patrimonial.

El intendente Sebastián Abella recorrió el lugar y, al constatar estos trabajos, manifestó su importancia “para conservar y recuperar el patrimonio de la ciudad”.

La reconstrucción del emblemático edificio se ejecuta en la esquina de Colón y Luis Costa y allí funcionará próximamente un museo y el Concejo Deliberante.