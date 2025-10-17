Se incendió camión en Ruta 6

Ayer en horas de la mañana se registró el incendio de un camión, en la Ruta 6, a la altura de la cárcel de Campana, en sentido Cardales, en pleno centro de la calzada.

No hubo que lamentar víctimas, ya que el conductor saltó de la cabina antes que la misma fuera consumida por el foco ígneo.

El fuego no afectó al acoplado y sólo se extendió desde el motor hasta el habitáculo, lo que obligó a su conductor a detener la marcha y saltar en medio de la ruta.

El vehículo quedó detenido a escasos metros de la pasarela ubicada frente al establecimiento carcelario y provocó la interrupción del tránsito por un prolongado lapso.

El fuego fue extinguido por Bomberos Voluntarios de Campana, mientras personal policial coordinaba los desvíos de tránsito.

Las colas de vehículos se registraron por varias horas hasta que el operativo de despeje de la ruta culminó.