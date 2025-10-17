Multitudinaria concentración de trabajadores en la rotonda

La “corona de novia” dividía los mástiles embanderados de la rotonda, impedía el acceso. Se trata de una especie foránea utilizada para dividir, montar cercos y separar. Pero la flor de la pasión la cubrió, la enredó de tal manera que pocas flores blancas de la corona podían asomar entre la pasionaria de colores argentinos.

Un zángano, que aman esas complejas flores, se animó a pecorear el polen de la pasionaria y fue echado por una bandera de Perón y Evita que era coronada en su extremo por los colores de la flor, que lucían de un celeste y blanco extremadamente llamativo.

Ese fue el principio de la jornada. Las banderas peronistas ahuyentando zánganos y dejando libres a las flores de la pasionaria.

La gente fue mucha, los bombos y los redoblantes alteraron el normal tránsito de una rotonda, nuevamente rebautizada como “Rotonda de la Dignidad Obrera”.

Cientos de trabajadores colmaron el acceso a la ciudad, que amaneció con banderas argentinas en alto. “Con o sin trabajo, todos la estamos pasando mal, por eso venimos”, dijo un trabajador ferroviario. Y señaló una de las tantas banderas atadas a los mástiles; “No a los despidos de Siderca” fue la que señaló. Junto a esta bandera se encontraban otras en representación de los trabajadores. Ate Zárate- Campana, Movimiento Proyecto Sur, SUPA, Suteba, Sindicato Luz y Fuerza, CTA, Sindicato Seguridad Privada, Fempinra, Principios y Valores, Fuerza Patria, Agrupación 20 de Noviembre, Partido Justicialista, Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Unión Ferroviaria, Sindicato Químico, Guincheros, Seamara, Jubilados de Plaza Mitre, La concentración estuvo pautada para las 16 horas. Y los primeros en llegar fueron los movimientos sociales, los concejales de Fuerza Patria, encabezados por Leandro Matilla y Lucas Castiglioni, la Agrupación 20 de Noviembre, al frente de la que estaba Agustina Propato y el sindicato de Luz y Fuerza, el anfitrión de la jornada ya que el principal reclamo era contra la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que administra las centrales nucleares.

A las 16:22 horas, ya con un escenario armado, el principal maestro de ceremonia, Christian Poli (Suteba- Ctera) fue saludando y presentando a cada una de las columnas de trabajadores que llegaban. 16:22 ingresó la caravana de Lima, de los trabajadores de Luz y Fuerza de las centrales nucleares. En camioneta y en autos, tocando bocina y enarbolando la bandera del sindicato, se subieron a la rotonda.

Dos minutos más tarde la columna de químicos desde Bayer que lo hicieron caminando, avanzando contundentemente de Ruta 6 al monumento que con 23 mástiles representa a las provincias unidas del sur.

Poli, con micrófono en mano, iba presentándolos a modo de un desfile patrio. Una representante local de Suteba, en otro micrófono arengaba; “la Patria no se vende, la Patria se defiende”; “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Dignidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda, que se joda”.

BRADEN O PERÓN. TRUMP O KICILLOF

Volvieron los bombos, los redoblantes y un aire de desánimo que el propio movimiento de trabajadores lo transforma en indignación y en insumo básico para su mística. Esa mística peronista que evocó, en la rotonda, Juan Speroni, titular de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra); “Braden o Perón”. Y lo mismo fue mencionado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

En la década del cuarenta, durante la Segunda Guerra Mundial, se fue acentuando la presión del imperialismo yanqui sobre la Argentina. El país se había convertido en una semicolonia británica, pero Inglaterra se debilitaba día a día por el esfuerzo bélico contra los nazis. En mayo de 1945 llegó al país un nuevo embajador yanqui, Spruille Braden.

Con una intensa actividad, directa y pública llegó para impedir el ascenso de Perón y del por entonces Partido Laborista. Fue tomado por Perón como figura de la injerencia extranjera yanki en el país y de ahí surge la frase; “Braden o Perón”. Que en el día miércoles fue evocada y actualizada como “Trump o Kicillof”.

“Axel está con ustedes, está acá”, dijo Walter Correa, el ministro de Trabajo bonaerense que viajó desde Ezeiza, en un acto con el gobernador, para transmitir el mensaje del gobernador; quien fue la única figura aplaudida tanto o igual que cuando se lo mencionó a Néstor Kirchner. “Cuando se discute lo común, se pelea por lo colectivo y se defiende a la clase obrera; todo lo demás son cuestiones secundarias. Agradezco a las centrales obreras por organizar este acto que es una muestra de que el peronismo está vivo en la provincia, en el país y de pie para enfrentar al facismo y a este gobierno entregador de Millei”, aseguró el funcionario bonaerense.

UN 17 DE OCTUBRE ADELANTADO

Desde el 2019, cuando ganó Alberto y Cristina Fernández, no se veía tanto fervor peronista en la ciudad. Y aquí se ve cómo la organización sindical es fundamental en un movimiento que está en reconversión política, ya con Cristina fuera del tablero. Sin dudas, la figura peronista que sobrevoló la rotonda fue Axel Kicillof, por eso estuvieron Agustina Propato y Walter Correa, ministro de Trabajo como oradores destacados.

“El movimiento sindical de los trabajadores. es la punta de lanza de la victoria, lo fue el pasado 7 de septiembre y lo será el 26 y de aquí en más”, agregó Correa. “Después de 20 años ganamos elecciones intermedias y el 26 de octubre comenzaremos a construir la esperanza”, convocó el funcionario. Lo del miércoles fue un 17 de octubre adelantado para el movimiento peronista. Fue una oportunidad esperada para demostrar la vida de un movimiento que parece estar recuperando la mística post kirchnerista y, como siempre lo hizo, teniendo a la provincia de Buenos Aires como base.

ATUCHA COMO SÍMBOLO DE LA SOBERANÍA

Más de treinta gremios, y uno a uno, fueron comprendiendo con el correr de los oradores que Atucha defender Atucha es defender la dignidad y la soberanía.

Que Atucha hoy es el bastión de la resistencia peronista en la región. “Para Zárate es vital Atucha, para el país, la provincia y toda la región. Celebro la convocatoria multitudinaria en esta rotonda y esta demostración de indignación y resistencia es el puntapié para seguir trabajando y escuchando a los vecinos y a las vecinas del Partido”, comentó el concejal, Leandro Matilla.

Los trabajadores prometieron volver. Las banderas se retiraron. Un zángano había quedado atrapado debajo de una bandera de Fuerza Patria con la leyenda “El 26 votá por tus Derechos”. El zángano no murió pero huyó asustado.

AGUSTINA PROPATO: “Antes fue Braden o Perón. Hoy es el embajador Lamelas o Cristina”

Agustina Propato acompañó el reclamo de trabajadores en la rotonda: “el gobierno lleva adelante un plan de desnacionalización” estratégica.

La candidata a diputada nacional, Agustina Propato, fue otra de las oradoras importantes y su discurso estuvo más centrado en convocar a todos a votar; “llenando las urnas, cuidando los votos de los argentinos que quieren una argentina poderosa, con desarrollo, con crecimiento, con 46 millones de argentinos adentro viviendo dignamente”, remarcó Propato e insistió “el 26 tenemos que decirle a este gobierno con fuerza y contundencia que por acá no van a pasar”.

Lo dijo en la tarde de este miércoles, en oportunidad de acompañar a los trabajadores nucleados en más de 30 sindicatos que se manifestaron en defensa de los puestos de trabajo y en rechazo a la privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina en la “rotonda de la dignidad”.

Propato definió que como consecuencia de las políticas del presidente Javier Milei, los argentinos están sumergidos en “caos y urgencia” que son componentes del “plan de desnacionalización” que lleva a cabo el Gobierno Nacional. Vale recordar que la legisladora nacional presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca derogar el Decreto N° 695 que busca privatizar las Centrales Nucleares.

Por último relató “Patricia Bullrich pidió a los ciudadanos que voten buscando el águila, pero nosotros le decimos que no, que cuando votemos vamos a buscar la bandera celeste y blanca” señaló haciendo una analogía nuevamente a que votar a Millei es votar a Estados Unidos, es entregar los recursos del país y la soberanía popular, concluyó.