Trabajos de parquización y pintura en el Cementerio Local

Los trabajos de puesta en valor del Cementerio Municipal de Zárate no se detienen, diferentes cuadrillas de trabajo a cargo de la subsecretaria de Servicios Públicos continúan trabajando diariamente el plan anunciado por el Intendente Matzkin en el comienzo de su gestión.

Las acciones incluyen: limpieza general, tareas de mantenimiento, pintura, refacción de sector administración, y mejoras en diferentes sectores del predio. Se han realizado acciones como la limpieza de veredas, el corte de pasto y el despeje de la necrópolis. El programa de mejora integral comenzó a principios de 2024 y continúa hasta la fecha.