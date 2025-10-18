Abella acompañó el acto de imposición del nombre “Calixto Dellepiane” a la Escuela N° 502

La Escuela de Educación Especial N° 502 del barrio Petrolero ahora se llama “Calixto Bartolomé Dellepiane” y el intendente Sebastián Abella acompañó a los alumnos y docentes en el acto de imposición del nombre.

La ceremonia contó con la presencia de las presidentas Karina Sala (HCD) y Alicia García (Consejo Escolar), concejales, autoridades municipales, consejeros escolares, docentes, alumnos y familias de la comunidad educativa, quienes acompañaron este momento tan significativo como esperado para la institución.

El nuevo nombre fue elegido por los propios estudiantes, en un proceso participativo que valoró distintas propuestas y concluyó con la figura de quien fuera intendente de la ciudad y donara, en su momento, el terreno donde se construyó la institución, ubicado en Huergo 74.

Y, en este marco, el Intendente junto a la directora de la institución, Natalia Luque, autoridades educativas y alumnos, realizaron el descubrimiento de la placa conmemorativa.

Desde el Municipio celebraron la elección y remarcaron la importancia de que las escuelas construyan identidad y pertenencia a través de estos espacios de participación democrática.

“Es un honor acompañar a la comunidad educativa en este momento tan especial. Los felicito por haber elegido un nombre que es muy cálido para la ciudad pero también para la institución”, mencionó Abella tras participar del emotivo acto.