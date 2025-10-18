Caso Abbondanza: el martes se espera la decisión del Tribunal Oral

LA VOZ habló con el Dr. Hugo Tomei

El proceso en el que se juzga la muerte de Alejandra Abbondanza se encuentra próximo a concluir. Ya tuvieron lugar los alegatos de la Fiscalía y de la Defensa. La Acusación a cargo de la Dra. Ana Laura Brizuela, en su hipótesis principal, solicitó al Tribunal Oral la condena de los tres acusados por el femicidio de Alejandra Abbondanza y dos casos de abuso sexual agravados por la participación más de dos personas. A su vez, se requirió la condena de Carlos Chiminelli por la tenencia de arma de fuego.

La Fiscalía presentó el caso de los abusos sexuales y el femicidio como una manera de actuar de los tres implicados dentro de la misma casa. La Fiscalía consideró probado que los padres del acusado, Carlos y Liliana, consentían las agresiones que su hijo Agustín cometía contra las mujeres que primero seducía y luego las llevaba a su casa.

Según la presentación de la teoría del caso para la Fiscalía, Agustín contaba con la participación necesaria de sus padres para ejercer violencia en el mismo momento que las chicas se negaban a mantener relaciones sexuales.

Los dos casos de abuso cuyos nombres de las víctimas este diario preserva fueron la antesala del asesinato de Alejandra. Ellas -dijo la Fiscal- no fueron eliminadas porque cedieron su voluntad, ante la violencia que el acusado ejercía en presencia de sus padres, que omitían acudir a los pedidos de auxilio de las jóvenes víctimas y las instaban a que accedan al pedido de su hijo.

Lamentablemente, no fue el caso de Alejandra quien, está demostrado por los rasguños que presentó el agresor, se defendió del ataque cuando se negó a ser sometida sexualmente.

La defensa del Carlos Chiminelli y Liliana Sánchez solicitó la absolución de ambos ante la ausencia de prueba que los incrimine y la asistencia letrada de Agustín Chiminelli solicitó un cambio de calificación legal frente al homicidio y la absolución en los abusos sexuales, expresando que en todos los casos se trataban de relaciones consentidas

El martes será el momento de la última palabra de los acusados y la importante manifestación de la hermana de Alejandra.

El representante letrado de la familia Dr. Hugo Tomei, contó a LA VOZ que la comunidad en su conjunto acompañó a la familia desde el primer momento y todos se encuentran expectantes de la decisión que vaya a tomar el Tribunal Oral Criminal N°:2, días después de la audiencia del martes, teniendo en cuenta que los argumentos de la Fiscalía resultaron muy sólidos para acreditar la responsabilidad de los tres acusados tanto en el femicidio Alejandra como en los dos casos de abusos sexuales cometidos.