Estrada FC se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Zarateña

En la tarde del sábado por la 18ª y última fecha del Torneo Apertura de la Liga Zarateña de Fútbol, Estrada FC se quedó con el título al golear 5-0 a Maipú en un encuentro jugado en la cancha de Central Buenos Aires.

Los tantos fueron convertidos por Rodrigo Bochini (PT 13′), Nahuel Calvo (21′), Fernando Brito (30′), ya se imponía 3-0 al cabo del primer tiempo, mientras que

Darío Bever (ST17′) y Matías Díaz (48′) aumentaron las cifras para el elenco de Villa Angus. Dirigió el árbitro Gastón Marquehosse quien contó con la asistencia de Andrés Aranda y Marcelo Pisoni.

Para este encuentro Estrada FC presentó en su plantilla a Marcos Navarro, Nahuel Calvo, Mauricio Suluaga, Natanael Castaño, Matías Díaz, Leandro Cornejo, Javier Bever, Darío Bever, Rodrigo Bochini, Fernando Britos, Emanuel Vázquez, Federico Barros, Fernando Mansilla, Agustín Roldán, Ulises Juárez, Nahuel Mercuri y Jonathan Pattyn. Entrenador: Franco Navarro.

SARMIENTO VENCIO A CENTRAL

El sábado en cancha de Sarmiento, el local le ganó 3-1 a Central con goles de Iván Odiard, Kevin Vila y Demián Cardoso para los de Fonavi, Uriel Leuchengo para el “azul”.

Postergado: Recordamos que el encuentro que debían jugar el viernes por la noche en cancha de Lima FC, el local vs Paraná fue suspendido y será reprogramado.

HUBO 2 PARTIDOS EN PRIMERA “B”

Por su parte en el marco del certamen de Primera “B” se disputaron dos encuentros: en cancha de Sarmiento, Defensores de Estrada venció 1-0 a Deportivo Mitre con tanto de Juan Bruzzo, y en cancha de San Miguel, Social Obrero goleó 5-1 a San Miguel con tantos de Daniel Frutos en tres ocasiones, Tiziano Ruiz Diaz y

Cristian Bachin para el ganador, anotando Fabrizio Frette para los de barrio Cementerio.

EL CLAUSURA EN NOVIEMBRE

El Torneo Clausura de la Liga Zarateña arrancará el primer fin de semana de noviembre (sábado 1º y domingo 2) y se jugará a una sola rueda de partidos.

El plantel de Estrada FC que se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Zarateña al golear a Maipú el sábado en la cancha de Central Buenos Aires.