La Fiesta del Asado convocó a miles de vecinos y visitantes

En su cuarta edición, la fiesta de Asado de Tira tuvo de todo: competencia de asadores, tradiciones, música y bailes en vivo, juegos campestres para los más chicos, propuestas gastronómicas típicas argentinas, artesanos y, por supuesto, el sabor inigualable de la carne argentina que vecinos y visitantes pudieron degustar en cada uno de las parrillas emplazadas en el campito de Siderca.

El gran atractivo de la jornada fue la competencia de asadores, de la que participaron más de 30 equipos de la ciudad que tuvieron que esmerarse para sorprender y convencer al jurado con los platos presentados.

Por segundo año consecutivo, el equipo ganador fue “Perros de Campana”, cuyos integrantes recibieron su merecido premio de manos del intendente Sebastián Abella y la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura Elisa Abella, quienes estuvieron disfrutando junto a los vecinos de la propuesta organizada por el Municipio. El segundo puesto fue para “Fuego Lento” y, el tercero, para “Humo y Rock.”

A lo largo de la tarde, la música folclórica fue el complemento perfecto para un sábado de sol que los vecinos disfrutaron en sus lonas y reposeras y el infaltable equipo de mate.

“Los Takiris”; demostraciones de malambo y de los ballets Eluney y Martín Fierro; “Tiempos de Canto”; Sayani Folk; y Lucas Cortez se lucieron sobre el escenario y, hacia el final, la fiesta tuvo un gran cierre de la mano de los reconocidos Antonio Tarragó Ros y Chango Spasiuk, quienes hicieron vibrar al público con cada una de sus canciones.

Desde el Municipio destacaron el alto nivel de concurrencia y agradecieron a todas las familias que se sumaron a este gran evento que ya está instalado en la agenda cultural de la ciudad de Campana.

