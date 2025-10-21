Adelantaron las fechas de cobro de noviembre para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó modificaciones en el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados. Aunque en principio se había difundido un esquema tentativo, el organismo adelantó la confirmación de las fechas, sin que esto implique que los beneficiarios cobren antes de lo habitual.

El nuevo cronograma responde a ajustes operativos internos y tiene como objetivo garantizar la acreditación ordenada de los haberes, junto con el aumento del 2,1 % correspondiente a este mes y el bono de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben la jubilación mínima.

De esta forma, los titulares con DNI terminados entre 0 y 9 ya pueden consultar su día exacto de cobro en el calendario oficial de ANSES, publicado a través de sus canales institucionales y en la web del organismo.

Calendario actualizado de noviembre 2025

Jubilados con haberes mínimos

-DNI terminados en 0: 10/11

-DNI terminados en 1: 11/11

-DNI terminados en 2: 12/11

-DNI terminados en 3: 13/11

-DNI terminados en 4: 14/11

-DNI terminados en 5: 17/11

-DNI terminados en 6: 18/11

-DNI terminados en 7: 19/11

-DNI terminados en 8: 20/11

-DNI terminados en 9: 21/11

Jubilados con haberes superiores al mínimo

-DNI terminados en 0 y 1: 24/11

-DNI terminados en 2 y 3: 25/11

-DNI terminados en 4 y 5: 26/11

-DNI terminados en 6 y 7: 27/11

-DNI terminados en 8 y 9: 28/11

Qué incluye el pago de noviembre

Los haberes para jubilados de ANSES de noviembre incorporan:

Aumento del 2,1 %, basado en la inflación de septiembre medida por el INDEC.

Bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima, proporcional para haberes superiores.

Actualización de pensiones y PUAM, que también se ajustan con el mismo porcentaje de movilidad.

Datos clave para los jubilados en noviembre

La ANSES confirmó y adelantó el anuncio de las fechas de cobro de noviembre.

El calendario abarca a DNI del 0 al 9, sin cambios en los plazos habituales de acreditación.

Los pagos incluyen el aumento del 2,1 % y el bono de $70.000.

Las fechas fueron oficializadas para ordenar los cronogramas bancarios previos al aguinaldo de diciembre.