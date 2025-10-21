En perspectiva con Mario Kossacoff: “Se comienza a tomar conciencia de todas las coberturas”

Al recibir ayer a mediodía a LA VOZ en su despacho de la calle 3 de Febrero, el reconocido productor y artífice de la Organización MK Seguros, afronta la realidad cotidiana, con aliento de largo plazo: “estamos como el país. La realidad es dura y difícil, pero ponemos garra al ciento por ciento para que todo salga adelante”.

Kossacoff específica que su equipo comercial dispone de compañías sólidas, muy buenas, que aportan respaldo técnico y el plus necesario, para que los clientes no se vayan”.

” La gente que nos conoce, que asegura con nosotros, sabe que somos competitivos, con precios razonables – más de 30 años- “. Esa relación de servicio, de vínculo comercial, explica, no se traduce como manera, como definición personal o de conjunto de considerar a la Póliza – del segmento que fuese- en una inversión, sino que aún se lo considera como un gasto. Aunque la conciencia colectiva – afirma- está mutando.

LA ESCALA

El sector que guía al rubro es a todas luces, el automotor, resume Mario. Lo acompañan otras ramas como “Integral de Comercio”, “Combinado Familiar, “Riesgos del Trabajo”. Algunos se incrementan con el período estival, como los hogares, atados a la tranquilidad de vacaciones o viajes.

Con ese optimismo de experimentado observador en la plaza sectorial, advierte que las decisiones de los consumidores inician un cambio de fase.

Ya asoman “Vida”, cobertura médica prepaga y en proceso de redefinición y redifusión “Retiro”, un muy buen producto para jóvenes y hacia el futuro”.

“Evolucionamos, estamos permanentemente y siempre le damos una buena respuesta a nuestros asegurados”, sostiene Kossacoff.