Trabajos de bacheo en Brown, entre Independencia y Noya

El plan de recomposición vial continúa el proceso de ampliación que anunció en su momento el Intendente de Zárate, Marcelo Matzkin.

En este marco, el plan de bacheo inició una nueva semana en la mencionada zona céntrica, y luego se traslada a calle Brown entre independencia e Ituzaingó.

Las tareas llevarán algunos días, por lo cual se mantendrán cortes totales de calle durante las primeras acciones.

Una vez avanzados los trabajos se irá normalizando el tránsito vehicular en la zona.

Mientras tanto se solicita precaución a los conductores y que circulen por vías alternativas.

Las tareas son impulsadas por la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos.