El intendente de Campana, Sebastián Abella acompañó la celebración realizada por la Comisión Matrimonial Jubileo 2025 en reconocimiento y homenaje a los matrimonios que este año celebran sus 25 (Bodas de Plata) y 50 años (Bodas de Oro).
El encuentro – del que también participó el director de Entidades de Bien Público, Luis Costa- comenzó el viernes con una misa de acción de gracias en la Catedral Santa Florentina, donde las parejas recibieron una bendición especial, acompañadas por sus familiares y seres queridos.
Luego, la celebración continuó con una cena en el salón El Portal. Allí, los presentes disfrutaron de una velada llena de alegría y emoción y que fue animada por distintos espectáculos artísticos facilitados por el Municipio y protagonizados por los ballets del Studio de Danzas y Artes de Nilda Caballero y Martín Fierro y Juan Laplacette
La comisión directiva 2025 de la Asociación Civil Jubileo Matrimonial, presidida por Silvio Martella, agradeció al Municipio y al jefe comunal por el acompañamiento constante y su colaboración para la concreción de la ya tradicional fiesta de Campana.
Abella en la celebración del Jubileo Matrimonial
El intendente de Campana, Sebastián Abella acompañó la celebración realizada por la Comisión Matrimonial Jubileo 2025 en reconocimiento y homenaje a los matrimonios que este año celebran sus 25 (Bodas de Plata) y 50 años (Bodas de Oro).