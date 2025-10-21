Abella en la celebración del Jubileo Matrimonial

El intendente de Campana, Sebastián Abella acompañó la celebración realizada por la Comisión Matrimonial Jubileo 2025 en reconocimiento y homenaje a los matrimonios que este año celebran sus 25 (Bodas de Plata) y 50 años (Bodas de Oro).

El encuentro – del que también participó el director de Entidades de Bien Público, Luis Costa- comenzó el viernes con una misa de acción de gracias en la Catedral Santa Florentina, donde las parejas recibieron una bendición especial, acompañadas por sus familiares y seres queridos.

Luego, la celebración continuó con una cena en el salón El Portal. Allí, los presentes disfrutaron de una velada llena de alegría y emoción y que fue animada por distintos espectáculos artísticos facilitados por el Municipio y protagonizados por los ballets del Studio de Danzas y Artes de Nilda Caballero y Martín Fierro y Juan Laplacette

La comisión directiva 2025 de la Asociación Civil Jubileo Matrimonial, presidida por Silvio Martella, agradeció al Municipio y al jefe comunal por el acompañamiento constante y su colaboración para la concreción de la ya tradicional fiesta de Campana.