La EET 3 se destaca en instancias provinciales y nacionales de la Educación Técnica

Por un lado, la Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos ha alcanzado la instancia nacional de las Olimpiadas de Educación Técnica, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

El equipo, integrado por estudiantes de 7º año, desarrolló un producto alimenticio innovador, fruto de un proceso de investigación, desarrollo y mejora continua, que fue superando las etapas escolar, regional y provincial hasta ser seleccionado para representar a la Provincia de Buenos Aires en la fase nacional.

“Este logro refleja la responsabilidad, esfuerzo y compromiso de nuestros/as futuros/as técnicos/as, así como el acompañamiento sostenido de sus docentes y el trabajo articulado entre las áreas de formación técnica y general”, señalaron.

Más estudiantes destacados

Asimismo, los estudiantes de 6º 3ª año de la EEST Nº 3 de la Tecnicatura en Informática fueron seleccionados para representar a nuestra región educativa en la Instancia Provincial 2025 de la Red de Robótica y Soluciones de Automatización, organizada por la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional.

En ese sentido, dl equipo presentó un proyecto innovador de tecnología y automatización, orientado a brindar soluciones aplicables al entorno productivo y social, integrando saberes de programación, electrónica y control automatizado.