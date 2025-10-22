El Dr. Ricardo Lorenzetti brindará una conferencia magistral a 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial

La Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJUSO), invita a participar de la conferencia magistral del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, titulada “Balance a 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial”, que se realizará el martes 4 de noviembre a las 16 horas, en modalidad virtual a través de Zoom.

El encuentro forma parte del ciclo “La Abogacía Bonaerense ante los diez años del Código Civil y Comercial”, una propuesta impulsada por la Fundación CIJUSO, con el auspicio del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA) y de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS). A lo largo de tres jornadas, el ciclo se propuso reflexionar sobre la evolución doctrinal y jurisprudencial provincial de la normativa aprobada por la Ley 26.994, a una década de su entrada en vigencia.

La disertación del Dr. Lorenzetti -juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los principales redactores del Código Civil y Comercial- será el cierre de este importante ciclo académico, desarrollado junto a los Colegios de Abogados departamentales bonaerenses, con una amplia participación federal y plural de la abogacía provincial.

Durante su exposición, el Dr. Lorenzetti realizará un balance sobre los logros, desafíos y proyecciones que dejó la sanción del Código, destacando su impacto en la vida jurídica, la práctica profesional y la ciudadanía.

FIORANELLI: “seguimos impulsando espacios de actualización y debate que fortalezcan el ejercicio profesional”

El presidente de la Fundación CIJUSO, y máxima autoridad del Colegio de Abogados Zárate Campana, Dr. Marcelo Fioranelli, expresó: “el cierre de este ciclo con la conferencia del Dr. Lorenzetti representa una oportunidad excepcional para toda la abogacía bonaerense. A diez años de la sanción del Código Civil y Comercial, seguimos impulsando espacios de actualización y debate que fortalezcan el ejercicio profesional y promuevan una mirada crítica y constructiva sobre nuestro sistema jurídico”.

La actividad es no arancelada y exclusiva para matriculados y matriculadas de la Provincia de Buenos Aires.

INSCRIPCIÓN

Más información e inscripción en la página web de la Fundación: www.cijuso.org.ar/detalle-curso.php?id=482