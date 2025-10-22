La transformación de la calle Lintridis ya es una realidad

El intendente Municipal Marcelo Matzkin visitó los últimos trabajos de la Obra Integral de calle Moisés Lintridis junto al secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, Sergio Agostinelli. En el sector, donde ya se observa un grado de transformación muy esperado por años, se iniciaron las últimas intervenciones que llevarán a culminar definitivamente con lo prometido.

“Nosotros trabajamos para la gente, hemos visto al vecino muy contento, el intendente tuvo una gran recepción en cada visita y hemos dialogado permanentemente con cada vecino en todo este proceso. Han visto que cada esfuerzo que hicimos fue útil y que cuando hacemos las cosas, las hacemos bien”, destacó Agostinelli.

“Terminamos las acciones referidas a base de rodamiento, cordones, finalizamos las veredas, culminamos las rampas para personas con discapacidad, y además entramos en el proceso de tendido de columnas para la iluminación que cambiará aún más esta obra integral de magnitud. Nos queda por delante completar el trabajo en algunas veredas específicas que algunos vecinos cuando vieron el grado de avance y con la seriedad que trabajamos se manifestaron y aceptaron realizarlas. Además, con nuestros equipos hemos finalizado las tareas de pintura vial para luego pasar a realizar el mismo trabajo en la cebra de cruce peatonal, agregando la colocación de reductores de velocidad”, completó el responsable de Obras Públicas.

Se solicita responsabilidad a conductores

Al ser consultado sobre cómo observan la circulación vehicular por la renovada obra, el secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, señaló; “Solicitamos a los vecinos que por favor mantengan una marcha responsable en sus vehículos, unos 40Km/h para evitar accidentes o algún tipo de eventualidad, pedimos que colaboremos entre todos para lograr un óptimo tránsito fluido y ordenado en la zona”.