JORGE Taiana de campaña en Zárate: “Hay que seguir movilizándose en las calles y en las urnas”

Estuvo acompañado por la candidata a diputada de la misma fuerza, Agustina Propato, y el concejal y presidente del PJ zarateño, Leandro Matilla.

Con un acto masivo en el local del Partido Justicialista, Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria sostuvo que “hay que seguir movilizándose en las calles y en las urnas”; y llamó a fortalecer los vínculos con los sectores productivos golpeados por la crisis. “Hay que tener conexión con las industrias que están destruidas. Hay que hacer muchas cosas en poco tiempo, porque este Gobierno va a dejar al país en una situación muy mala”, advirtió.

El dirigente sostuvo que el de Milei no es un Gobierno aislado o excéntrico, sino parte de una tendencia global. “No tenemos un Gobierno de un loco: tenemos un Gobierno de ultraderecha, como hay en todas partes del mundo. Fagocitó a la derecha democrática que se expresaba en Cambiemos, que tenía otros componentes, y el grueso de eso se lo tragó Milei y La Libertad Avanza”, sostuvo.

De cara a las elecciones del domingo, el candidato se mostró confiado en un retroceso del oficialismo. “Creo que el Gobierno va a perder el domingo. Hace cinco meses decían que arrasaban, y la mitad de los dirigentes políticos creían lo mismo. Pero algunos no, y yo estaba entre los que creíamos que se podía derrotar al Gobierno”, afirmó.

“Vamos a volver, vamos a volver”, cantaban los militantes justicialistas y simpatizantes en un gimnasio colmado.

“Sin dudas vamos a volver”, aseguró Taiana. “Vamos a volver porque necesitamos culminar la obra de Perón, de Eva, que continuó Néstor y Cristina. Queremos que la justicia social, la independencia económica y la soberanía política sean banderas de todos los argentinos y argentinas”•, agregó.

En relación al gobierno libertario, el candidato a diputado expresó; “se la pasan repitiendo que la única salida del país es Ezeiza, Quieren a un pueblo con baja autoestima y eso no se lo vamos a permitir. No se lo permitiremos en la calle ni en las urnas”, evaluó el ex canciller.

“Hoy en día el peronismo es la única herramienta que tiene el pueblo para ser soberano y para apuntar a la soberanía política. Es la única herramienta que propone una ideología de amor por la Patria”, concluyó Taiana.

Propato:“Vienen por todo y por todos nosotros”

Una de las principales voces fue la diputada Agustina Propato, quien pidió a todos los justicialistas presentes poner un freno en las urnas el domingo: “el pasado 7 de septiembre les dijimos que no van a poder con nosotros y ahora le debemos decir no de vuelta”.

“Vienen por todo y por todos nosotros, por nuestros recursos naturales como siempre hicieron las grandes potencias que dejan entrar este tipo de gobierno fascista”, expresó Propato.

El cierre

La jornada culminó con la tradicional marcha peronista y un férrea certeza de que el domingo van a volver a vencer en las urnas y controlar así, en parte, la cámaras legislativas y ponerle un “freno”• al gobierno de Milei y sus políticas que aseguran neoliberales y fascistas.

También, Taiana estuvo de visita en Campana y hoy encabezará un “banderazo” en el municipio de Moreno, en la Primera sección electoral, acompañado por la intendenta de ese distrito, Mariel Fernández. El mismo funcionará como al menos uno de los cierres de campaña.

Leandro Matilla, Jorge Taiana y Agustina Propato ayer en el PJ.