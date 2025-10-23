Proponen declarar a “Lucy” Melo como Personalidad Destacada de la Cultura Nacional

La diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para declarar a la profesora Lucía Irma “Lucy” Melo como Personalidad Destacada de la Cultura, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y su aporte al desarrollo cultural de la comunidad de Lima y la región.

En ese sentido en el estreno de su nueva comedia, el Concejal Lucas Castiglioni, las concejalas electas Ana Almirón y Gabriela Moreyra junto al referente de la Agrupación 20 de Noviembre le entregaron a Lucy Melo una copia del proyecto de Propato y una resolución del Concejo Deliberante que declara de interés legislativo la obra.

Propato también destacó que Melo “ha igualado e incluso superado el arte de muchas plazas culturales del país, jerarquizando a la cultura limeña y manteniendo viva la memoria de su pueblo”.

Fundamentos del proyecto

Según los fundamentos del proyecto ingresado al Congreso, “Lucy” Melo, nacida en Zárate en 1940, dedicó más de 50 años de manera ininterrumpida a la enseñanza y difusión del teatro.

Fundó en 1958 la Escuela de Teatro y Declamación que lleva su nombre, brindando formación a niños y adultos en Lima, Zárate, Campana y San Pedro. “Desde muy pequeña abrazó al teatro, convirtiéndolo en mucho más que sólo un oficio, una pasión que atravesó su vida por completo” indica la iniciativa legislativa.

En 1971 creó y dirigió el grupo vocacional Amigos del Arte (A.del.A), que desde entonces mantiene viva la llama del teatro en Lima. Durante medio siglo, Melo encabezó montajes teatrales, espectáculos y eventos culturales gratuitos que enriquecieron la vida artística de la zona y fomentaron la participación vecinal.

En 2011, el Municipio de Zárate inauguró el Centro Cultural Lucy Melo —el primero del partido— como homenaje a su compromiso con la cultura local. A sus 85 años, la profesora continúa siendo un símbolo de pasión, esfuerzo y vocación, reconocida por generaciones de alumnos y vecinos.