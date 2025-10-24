El Centro de Capacitación Melillo abre sus puertas a la comunidad con una nueva propuesta cultural

En el marco de su compromiso con el desarrollo local y la promoción del vínculo con la comunidad, Nucleoeléctrica Argentina abre las puertas del Centro de Capacitación Dr. Oscar Melillo como un nuevo espacio cultural, destinado a promover actividades artísticas y de encuentro en la localidad de Lima.

El primer evento de esta nueva etapa será el concierto coral “Honrando la vida”, que se realizará mañana a las 18 hs. en el Centro Melillo, ubicado en calle 111 N° 946, Lima, como parte de la Agenda Cultural de Nucleoeléctrica y de sus acciones de relaciones con la comunidad.

La iniciativa busca transformar este histórico edificio -símbolo de la formación técnica y profesional en la región- en un polo cultural abierto a la participación de toda la comunidad, con una programación que incluirá distintas expresiones artísticas.

El Centro de Capacitación Dr. Oscar Melillo, ubicado en calle 111 N° 946, Lima.