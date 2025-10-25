La Secretaría de Lima entregó cubiertas para las autobombas de Bomberos

La Secretaría de Lima realizó una importante entrega de cubiertas R20 a los Bomberos Voluntarios, con el objetivo de mejorar el mantenimiento y la operatividad de sus autobombas.
“Esta incorporación permitirá optimizar el funcionamiento de los vehículos de emergencia, garantizando una mejor respuesta ante incendios y situaciones de rescate”, se explicó.
Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios agradecieron el acompañamiento y destacaron que este tipo de aportes son fundamentales para seguir fortaleciendo el servicio y cuidar tanto a los vecinos como a los propios voluntarios.
