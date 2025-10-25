Inicio Actualidad La Secretaría de Lima entregó cubiertas para las autobombas de Bomberos

La Secretaría de Lima entregó cubiertas para las autobombas de Bomberos

La Secretaría de Lima realizó una importante entrega de cubiertas R20 a los Bomberos Voluntarios, con el objetivo de mejorar el mantenimiento y la operatividad de sus autobombas.
“Esta incorporación permitirá optimizar el funcionamiento de los vehículos de emergencia, garantizando una mejor respuesta ante incendios y situaciones de rescate”, se explicó.
Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios agradecieron el acompañamiento y destacaron que este tipo de aportes son fundamentales para seguir fortaleciendo el servicio y cuidar tanto a los vecinos como a los propios voluntarios.

