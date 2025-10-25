Alumnos de la EES N° 15 visitaron la Delegación

Los estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Nro. 15 de Lima una visita a la Delegación Municipal.

El objetivo de la actividad fue acercar a los jóvenes al funcionamiento y la historia municipal.

El recorrido por las instalaciones estuvo acompañado por el Subsecretario de Lima, Fabio Pineda, quien guió a los alumnos por las distintas áreas de la delegación.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron hacer un repaso detallado por todas las ofi cinas que brindan atención y servicios a los vecinos, conociendo de primera mano las tareas que se realizan en cada sector.

Esto incluyó desde áreas de administración hasta aquellas de contacto directo con la comunidad.

