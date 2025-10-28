Nuevos encuentros de “Café, Mente y Alma” en Zárate y Lima

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Educación de la Municipalidad de Zárate se llevará a cabo un encuentro destinado a brindar herramientas y conocimientos a personas con demencias, familiares y público en general.

Los encuentros son gratuitos, abiertos a la comunidad y no requieren inscripción. Se realizan una vez por mes y constan de charlas a cargo de un profesional de la salud con temáticas diversas sobre patologías como el Alzheimer y otras demencias.

El encuentro de este mes se realizará el miércoles 29 de octubre a las 17 hs en la Sociedad de Fomento Villa Carmencita (B. de Irigoyen 1411), en la ciudad de Zárate.

En tanto, en Lima se desarrollará la misma actividad el jueves 30 de octubre a las 17 horas en el Buffet del Lima Football Club (Calle 6 N° 525). En ambos encuentros estará presente Nancy Gómez, Psicóloga Social.

Para recibir más información sobre la actividad, los interesados deben acercarse a la oficina de Adultos Mayores ubicada en calle Alem 780 de Zárate, de lunes a viernes de 9 a 13 hs, o por mail a: [email protected]

