El Municipio de Zárate invita a una jornada de Capacitación denominada “Turismo como motor de desarrollo local”

A QUIÉNES ESTÁ DESTINADA

Según se explicó desde la comuna, La convocatoria es para feriantes, comerciantes, gastronómicos y hoteleros que quieran participar de esta capacitación gratuita, que está pensada para fortalecer el trabajo local y potenciar el turismo en nuestra ciudad.

La misma será el miércoles 29 de octubre a las 14:00 hs. en el Negro de la Riestra, Hipólito Yrigoyen y Costanera.