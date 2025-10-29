Trabajos en pozos de agua: Matzkin supervisó obras de mejoras del servicio

El Intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, recorrió las diversas obras de agua que se impulsan en el distrito. La supervisión de tareas fue junto al presidente de ENDEZA, Alejandro Senmartin.

Se trata de un histórico programa de mejora en el servicio de abastecimiento de agua.

Durante la mañana del martes, el jefe comunal visitó los trabajos que hace días atrás había informado a la ciudadanía a través de una conferencia de prensa en donde se presentó un detallado informe del servicio de red de abastecimiento de agua potable, y la proyección para el verano 2025-2026.

Entre las intervenciones que se ejecutan y que fueron supervisadas por los funcionarios se encuentran; el pozo de agua ubicado en barrio Pitrau, (Teodoro Fels y Fleming), en la zona se planificó una nueva perforación que restablecerá la normalidad de la presión del barrio.

También se visitó la intervención realizada en Bernardo de Irigoyen y Justa Lima (CADU). En este sector de Villa Fox se realizó una nueva perforación y colocación de bomba 20HP que logrará una mejora progresiva en la presión del barrio. Cabe señalar que este pozo es controlado absolutamente por un novedoso sistema automatizado, un detalle sin antecedentes en Zárate.

Además, el intendente Matzkin estuvo visitando el pozo ubicado en calle Belgrano y Córdoba que normalizará la presión en toda la zona, colocándose, además, un sistema de carga de agua para Bomberos y Obras Públicas. “Este es uno de los 6 pozos que tenemos que dejar en funcionamiento para el verano. Este pozo hacía más de 4 años que no estaba operativo, estaba roto, hoy estamos realizando un pozo nuevo para abastecer a todo el barrio. Con los 6 pozos que estamos haciendo tenemos que llegar a un mejor verano que el año pasado”, afirmó Marcelo Matzkin.

Por último, se recorrió el pozo ubicado en Avenida Mitre e Islas Malvinas que beneficiará a los barrios Protierra, Matadero, Villa Nueva, Mariano Moreno y Eugenia, y el trabajo de ENDEZA en el pozo de Avenida Mitre y Julio A. Costa (perforación Número 14 de la Gestión del actual Gobierno Municipal).